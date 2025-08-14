Yüzüncüyıl Mahallesi'nde ağaçlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarının ardından bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçe belediyeleri de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere, yangının poyraz nedeniyle geniş bir alana yayıldığını belirterek, alevleri söndürebilmek için geniş kapsamlı önlem aldıklarını kaydetti.

Yangının bölgedeki okul ve konutlara sirayet etme durumunun olmadığını ifade eden Kandemir, "Yangın geniş alana yayıldığı için biraz zamanımızı alacak. Söndürme ve soğutma çalışmaları için yoğun bir uğraş içerisindeyiz." dedi.

Kandemir, yangının çıkış sebebinin hem kendilerince hem de polis ekiplerince araştırıldığını bildirdi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.