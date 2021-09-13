Adana'da yeğenini tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanık, eşi ve oğlu için ağırlaştırılmış müebbet istendi

AA

Çukurova ilçesi Kaşoba Mahallesi'nde 19 Şubat'ta yeğeni E.K'yi aracıyla seyir halindeyken av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen tutuklu H.İ. ile olayın azmettiricisi oldukları iddia edilen tutuklu eşi A.İ. ve tutuksuz oğlu H.İ. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık H.İ. hakkında "tasarlayarak öldürme" sanıklar A.İ. ve H.İ. hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İddianamede, olay günü E.K'nin içinde oğlu ve iki arkadaşının da olduğu otomobiliyle Çukurova ilçesi Kaşoba Mahallesi'nde bulunan arazisine fide ekmek amacıyla gittiği, bu sırada şüphelilerin, E.K'nin evlerinin önünden geçmesi nedeniyle hazırlık yapmaya başladıkları belirtildi.

Maktul E.K'nin geri dönerken şüphelilerin evinin olduğu yere yaklaştığı esnada A.İ'nin önceden hazırladığı tuğlaları E.K'nin aracına atarak maktule hakaret ettiği, A.İ'nin bu eylemiyle eşi H.İ'yi azmettirdiği anlatılan iddianamede, zanlı H.İ'nin ise evin mutfak kısmından av tüfeğiyle maktulü ateş ederek öldürdüğü ve bu sırada evde bulunan oğlu H.İ'nin ise babasına "sık sık bir daha sık" diyerek cinayete azmettirdiği kaydedildi.

Zanlının, eşi ve oğlunun azmettirmesi sonucu av tüfeğiyle maktulü araç içerisinde oturduğu sırada öldürdüğü belirtilen iddianamede, şu tespitler aktarıldı:

"Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin evinin dış cephesinde herhangi bir ateşli silah izinin bulunmadığı, maktul E.K'nin otopsi raporuna göre kesin ölüm nedeninin av tüfeği saçma tanelerine bağlı gelişmiş iç organ yaralanması ve beyin kanaması olduğu, şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu dikkate alınarak üzerlerine atılı suçlamalar yönünden cezalandırılmaları talep olunur."

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olay

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Kaşoba Mahallesi'nde 19 Şubat'ta H.İ'nin, aralarında daha önceden husumet bulunan yeğeni E.K'yi, 01 UT 346 plakalı aracıyla seyir halindeyken av tüfeğiyle vurduğu iddia edilmişti. E.K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı H.İ. ise gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sırasında zanlı H.İ'nin ardından eşi A.İ. ve oğlu H.İ. de gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli çift tutuklanmış, oğulları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.