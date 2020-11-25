Adana'da yaşlı kadını evinde gasbettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin üst katında yaşayan Şerife K'nin evine yüzünde tıbbi maske bulunan kişi girdi.
Ağzını kapatıp bıçakla tehdit ettiği kadının kolundaki 3 altın bileziği alan zanlı daha sonra kaçtı.
Kadının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki ev ve iş yerlerine ait yaklaşık 120 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği 2 zanlının Sarıçam ilçesindeki bir eve girdiklerini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar Veysel A. (20) ve İlhan K'yi (18) yakaladı, aramalarda bir ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
- Üçüncü zanlı mağdurun gelininin kardeşi çıktı
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda gasp mağduru kadının gelini olan B.K'nin kardeşi Mahmut Ö. de yakalandı.
Mahmut Ö'nün diğer zanlılara evin adresini verip Şerife K'nin altınlarının çalınmasını planladığı ileri sürüldü.
Kadının altınlarını gasbettiği ileri sürülen şüpheli Veysel A'nın ifadesinde, olaydan sonra altınları Mahmut Ö'ye verdiğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- "Beni öldüreceğini sandım"
Gasp mağduru Şerife K, gazetecilere, evindeki koltukta uzanarak televizyonda film izlediği sırada zanlının açık kapıdan içeriye girdiğini söyledi.
Zanlının, bağırmaması için ağzını kapattığını anlatan Şerife K, şunları kaydetti:
"Bir anda elindeki bezi yüzüme bastırmaya başladı. Beni bayıltacağını anlayınca direndim. 'Evdeki değerli eşyaları alıp, beni de öldürür gider' diye düşündüm. Boğuşma esnasında beni sürükleyip, yüzükoyun yere yatırıp, diziyle boynuma bastırdı. Kalp hastasıyım. Beni öldüreceğini sandım. Çok korktum. Ona, 'Beni öldürüyorsun.' dedim. Elindeki bıçağı gösterip, 'Eğer bağırırsan bu bıçağı sana saplarım.' dedi. Sonra kolumdaki 4 altın bilezikten 3'ünü aldı, diğeri biraz dar olduğu için almakta zorlandı. Başarılı olamayınca da almaktan vazgeçti. 'Ne istiyorsan al götür ama beni öldürme.' dedim. Bileziklerimi aldıktan sonra bana, 'Polisi arayıp yardım istersen seni öldürürüm.' diyerek tehditte bulunup evden ayrıldı."
Öte yandan, şüpheliler Veysel A. ve İlhan K'nin olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaşması ve bir bakkaldan alışveriş yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!