İHA

Adana İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 4 Nisan günü aldığı kararla nüfusa oranla koronavirüs vakası sayısının beklenenden fazla görüldüğü Tufanbeyli ilçesi 15 gün süreyle daha karantinaya alındı.

Adana Valiliği'nce yapılan açıklamada, "İlimiz Tufanbeyli ilçesinde nüfusuna oranla koronavirüs (KOVİD-19) vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi, çıkan yeni vakalarla beraber toplam 15 KOVID-19 tanılı PCR(+) hasta tespit edilmesi ve takip edilen 110 temaslı kişi bulunması nedeniyle, bu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Tufanbeyli İlçesi mülki sınırlarını kapsayacak şekilde 19.04.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren 15 gün süreyle bu ilçeye tüm giriş ve çıkışların durdurulmasına, kararın uygulanması adına İlçe Kaymakamlığı koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınarak uygulanmasına, Emniyet ve Jandarma kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan, Adana'ya giriş- çıkışların 18 Nisan saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha durdurulduğu bildirildi.