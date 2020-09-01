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Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.

01.09.2020 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
AA

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.T. ve H.D. ile avukatları katıldı.

Sanık M.T. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık M.T'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık M.T'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

. B. Topaloğlu

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