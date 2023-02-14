Yaralı 49 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Adana'dan havalanan, depremlerde yaralanan 49 kişi ile 25 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.

AA'nın haberine göre; Adana'dan kalkan, 49 yaralı ile 25 refakatçinin bulunduğu "C130" tipi askeri nakliye uçağı, 04.10 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi.

Sağlık görevlileri ve askerler tarafından sedyelerle uçaktan ambulanslara nakledilen yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.