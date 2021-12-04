Kocasının silahıyla yanlışlıkla kendini vurdu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, K.U. (48) kocasıyla birlikte yolda yürüdüğü esnada eşine ait ruhsatlı tabancayı kurcalamaya başladı. Kurcaladığı esnada tabanca bir anda ateş aldı. K.U., tabancanın ateş alması sonucunda omzundan yaralandı.

Yaralı kadının eşi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlatıldı.