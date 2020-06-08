Alınan bilgiye göre, Muhammet Kuşdemir idaresindeki 01 DHJ 93 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, yangına müdahaleye gittiği sırada, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda lastiğinin patlaması sonucu, karşı şeride geçerek M.Y'nin kullandığı 01 CHY 98 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada itfaiye aracının sürücüsüyle aynı araçta bulunan Duran Akış ve Salih Yağmez hafif yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye görevlilerinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.