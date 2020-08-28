Adana'da yakalanan taciz ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İzmir'den Şırnak'a gitmek için yola çıkan ve dün Adana Merkez Otogar'da mola veren şehirler arası yolcu otobüsündeki kadın yolcu Y.U'yu (22) taciz ettiği, yolculardan K.A'nın da cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Ü'nün (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince çıkarılan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün mola vermek için otogara gelen şehirler arası yolcu otobüsündeki yolculardan birinin taciz ve hırsızlık olayına karıştığı ihbarını almış, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Adnan Ü. gözaltına alınmıştı.