DEAŞ'lı teröristin telefonundan çıktı! 'Canlı bomba' yeleği yapımı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini deşifre etmek için çalışma başlattı. Polisin yaptığı bu çalışmada DEAŞ’ın yabancı uyruklu yapılanması tespit edildi.
Polis bu yapının içinde 7 kişinin olduğunu bunların daha önce Suriye’de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüklerini ve örgütün Suriye’deki hakimiyetini kaybetmesinin ardından yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapıp Adana’ya yerleştiklerini belirledi. Bu tespitin üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör ekipleri bu 7 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 18 Ağustos günü şafak vakti adreslere özel harekat polisiyle birlikte girildi. Yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Polis evlerdeki dijital malzemelere el koydu. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
TELEFONUNDA ÇIKTI
Zanlıların emniyette sorguları sırasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri olan Ahmet Veyis’in cep telefonundan "canlı bomba yeleği" yapımı ve kullanımıyla ilgili 52 sayfalık görsel ve açıklayıcı bilgilerin yer aldığı belgeler çıktı.
Veyis’in, daha önce Suriye’de örgüt içinde aktif rol alıp, çatışmalara katıldığı da belirlendi. Şimdi Veyis’in Türkiye’de canlı bomba olarak eylem yapıp yapmayacağı araştırılıyor. Aynı operasyonda yakalanan Mahmut el-Hasan’ın (32) çatışma bölgelerinde elinde uzun namlulu silahla çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
AKTİF ROL ALDIKLARI BELİRLENDİ
Gözaltına alınan diğer şüpheliler; Abdulkerim el-Ubeyt (41) ve Yusuf Abdulkadir’in (21) de yine örgütün Suriye’deki kamplarında silahlı eğitim alıp, bölgedeki çatışmalarda aktif rol aldıkları tespit edildi. Ali el-Mustafa ve Ahmet Ali Eyüp Nacar, emniyetteki ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen; Ahmet Veyis, Mahmut el-Hasan, Abdulkerim el-Ubeyit ve Yusuf Abdulkadir tutuklandı.
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