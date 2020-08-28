Adana'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 13 gün önce merkez Sarıçam ilçesinde bir otomobilde yakaladığı terörist B.K. (23) ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.Sırt çantasında ve toprağa gömdüğü yerde 35 kilo 650 gram TNT ele geçirilen örgüt mensubunun yakalandığında kendisini Suriyeli olarak tanıttığı ve üzerinden Suriye uyruklu başka biri adına düzenlenmiş geçici koruma kimlik çıktığı öğrenildi.Ekip, teröristin merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde kiraladığı bir ev olduğunu da tespit etti. Hücre evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 8 bin 500 avro 1900 lira ile altın kolye ele geçirdi.- Teröristin bağlantıları tespit edildiÖrgüt mensubunun Suriye sınırından Türkiye'ye geçişini ve ardından Adana'ya gelişini sağladığı öne sürülen 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi Mardin ve Batman'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.Teröristin Adana'da ev kiralamasına aracılık ettiği ve kentte bulunduğu sürece yardım edip işbirliği içerisinde bulunduğu belirlenen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli daha gözaltına alındı.Ele geçirilen patlayıcının 7 ayrı büyük bombalı saldırıda kullanmaya yetecek miktarda olduğu belirtildi.- Araç sürücüsü teröristi yolda görüp aracına almışGözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri de tamamlandı. Terörist B.K'yi yolda görüp otostop yaptığı için aracına aldığı ve örgütle bağlantısının olmadığı belirlenen sürücünün de arasında olduğu 2 zanlı savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt mensubu B.K. ve üç Suriyelinin de olduğu 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri hakkında ise adli kontrol şartıyla salıverildi.İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos'ta yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin patlayıcı ile Adana'da yakalandığı bildirilmişti. Teröristin, PKK/YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği kaydedilmişti.
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