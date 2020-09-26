Adana'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 22 Eylül'de kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Suriye ve Irak uyruklu 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu İbrahim El Abid, Ali Hamdo, Adnan Marravi ve Bessam Ali ile Irak uyruklu Hamza Elvan, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İnşaatlarda boyacılık yaptıkları ve narenciye bahçesinde çalışarak gizlendikleri tespit edilen zanlıların, kazançlarının yüzde 10'unu terör örgütüne bağışladıkları ve Türkiye'de "uyuyan hücre" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edildi.Ali Hamdo'nun babası Şerif El Salih'in, DEAŞ'ın Suriye'deki hastanesinde doktor olduğu, İbrahim El Abid'in de terör örgütünün petrollerini başka bölgelerde sattığı ileri sürüldü.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen firari bir zanlı aranıyor.Polis, 22 Eylül'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlemiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.