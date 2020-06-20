Adana'da vatandaşlar araçlarından film izledi

AA

Yüreğir Belediyesince ilk kez düzenlenen etkinlik için araçlarıyla ilçedeki Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, araçlarını, belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park etti.

Film öncesinde hep birlikte araçlarının farlarını açan ve kornaya basan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Belediye görevlileri, film izleyen vatandaşlara patlamış mısır, çay ve gazoz ikram etti.

Filmin kapalı devre radyo sistemiyle dinletildiği etkinlikte, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin gösterimi yapıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Silopi'de şehit düşen polis memuru Hilmi Bardakçı'nın oğlu Talha Bardakçı ile yürüme engelli Berfin Toka'yı makam aracıyla evlerinden aldırdı.

Bardakçı ile Toka, Kocaispir ile makam aracında film izledi.

Kocaispir gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'da bir ilkin yaşandığını söyledi.

Talha ve Berfin'i makam aracıyla evlerinden aldıklarını ve onların da bu güzel günde mutluluklarına ortak olmalarını istediklerini belirten Kocaispir, şunları kaydetti:

"Arabada sinema günlerini başlatıyoruz. İnşallah hep beraber güzel bir gün geçireceğiz. Sinemaya çok meraklıyım, gençliğimden beri severim. Aslında bu yaz pandemi olmasaydı yazlık sinema günlerini başlatacaktık Adana’da. Adana, yazlık sinemaları ile meşhur bir ilimiz sıcak günlerde. Fakat bunu başaramayınca pandemi gününde arabalı sineme yaparak telafi ettik."

Vatandaşlardan Furkan Pehlivan, "Başkanımıza böyle bir etkinlikten dolayı teşekkür ederiz. Pandemi döneminde ihtiyacımız olan bir etkinlikti. Sinemaya gidemiyorduk herkesin emeğine yüreğine sağlık." diye konuştu.

Evde sıkıldıklarını dile getiren Fırat Filizer de güzel bir program olduğunu ve böyle etkinliklerin devamını diledi.

Beyza Çoban ise "Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Karantina döneminden sonra insanlara moral veriyor. Güzel bir etkinlik oldu." değerlendirmesinde bulundu.