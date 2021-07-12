Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimliği belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalandı.

Adreslerdeki aramada 724,53 gram sentetik uyuşturucu, 10,81 gram esrar, 43 gram Hint keneviri tohumu, 14 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Polisin, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.