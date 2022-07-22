Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlı M.D, özel harekat ekiplerince yakalandı.

Şüpheli M.D'nin evinin avlusunda toprağa ekili Hint kenevirleri ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 169,63 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, 44,61 gram sentetik uyuşturucu, 44 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 5 av tüfeği ile 31 mermi ele geçirildi.