        Adana'da uyuşturucu sanığına 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 11:20 Güncelleme: 10.10.2025 - 11:20
        Adana'da uyuşturucu sanığına 18 yıl 9 ay hapis
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığın cezası belli oldu.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 5 Ağustos 2024'te Hurmalı Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 74.09 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Sanığın evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.Ç. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        #adana haberleri
        #uyuşturucu
        #Son dakika haberler
