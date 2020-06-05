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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.06.2020 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 50 gram eroin, 2,65 gram sentetik uyuşturucu ve 23 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan E.A. (43) tutuklandı, S.Y. (38),Y.B.K. (20),E.B. (21) ve M.H. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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