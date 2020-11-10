Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde düzenledikleri operasyonda şüpheliler Celal İ, Eren P, S.Y, İ.Y. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların üst ve evlerindeki aramada, 8,80 gram sentetik uyuşturucu ile 41,18 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Celal İ. ve Eren P. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.