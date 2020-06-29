Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Hadırlı ve Yeşilyurt ile Yüreğir ilçesindeki Kiremithane mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.B, S.K, U.A, Y.G. ve S.B'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.