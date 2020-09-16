Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada, 6 kilo 637 gram esrar ve 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adreste bulunan A.H. (60),S.H. (43),H.H.H. (23),İ.H. (23),A.A.H. (22) ve H.A. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.