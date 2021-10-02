Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu girişinde kurulan uygulama noktasında şüpheli görülen araçlar durduruldu.

Ekiplerin, hareketlerinden şüphelendiği Yılcan A.´nın (28) otomobilinde yapılan aramada tampon, kaput ve yedek lastiğe gizlenen 18 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Yılcan A.´nın, emniyetteki ifadesinde, borcu olduğunu, uyuşturucuyu para karşılığı tanımadığı kişiden alıp, Mersin´e götürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılcan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.