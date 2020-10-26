Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, önceki gün paletli iş makinesine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi ile "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlıdan sokakta uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Ekim’de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda tır üzerinde taşınan paletli iş makinesinde narkotik köpeğiyle arama yapmıştı.

Köpeğin tepki verdiği iş makinesinde yapılan incelemede sürücü kabini altındaki bölmede uyuşturucu olduğu tespit edilmişti.

İş makinesinin gizli bölmesini açan ekipler, 51 kilo 366 gram eroin ele geçirmiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.