Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-13 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 126 zanlı gözaltına alındı, 3 bin 12 uyuşturucu hap, 774 gram sentetik uyuşturucu, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, bir kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 126 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.