Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 846 gram sentetik uyuşturucu, 484 uyuşturucu hap, 85 gram esrar, 47 gram eroin, 4 kök Hint keneviri, 2 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 24 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 146 şüpheliden 19’u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.