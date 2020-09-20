Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 18 kilo 136 gram esrar, 17 bin 755 uyuşturucu hap, 2 kilo 946 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram eroin, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 33 zanlıdan 23'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 24 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.