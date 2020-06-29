Adana'da üvey babasını öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede dün gece Yusuf A'nın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili polise teslim olan üvey oğlu V.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen V.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

V.B'nin, Çocuk Şube Müdürlüğündeki ifadesinde, üvey babasını kendisini taciz ettiği iddiasıyla vurduğunu belirttiği öğrenildi.