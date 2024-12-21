Adana'da üst geçidi kullanmayanlara ceza

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın Sinanpaşa Mahallesi yakınında uygulama yaptı.

Ekipler, can güvenliklerini tehlikeye atarak üst geçidin altından ve yakınından yolun karşısına geçenleri durdurdu.

Polis kameralarınca da üst geçidi kullanmadıkları tespit edilen 23 kişiye 690'ar lira para cezası kesildi.

Ceza uygulananlardan biri, yürüme güçlüğü çektiği için üst geçidi kullanmadığını öne sürdü.

Ekipler, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan kural ihlalleri konusunda ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla sürücülere ve yayalara bilgilendirmede bulundu.

Denetimler sırasında sivil trafik polisleri, egzozundan çevreye duman yayan bir aracı da durdurarak sürücüye 2 bin 466 lira para cezası kesti.