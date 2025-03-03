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        Haberler Gündem Adana'da traktöre bağlanan mibzerin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Traktöre bağlanan mibzerin altında kalan kişi öldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde traktöre bağlanan mibzerin (tohum ekme aleti) altında kalan kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:10
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        Mibzerin altında kalan kişi öldü
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        Alınan bilgiye göre, Veysiye Mahallesi'ndeki tarım arazisinde ağabeyi ile mısır tohumu eken Abdil Kabukçu (42), iş bitiminde traktörden ayırmaya çalıştığı mibzerin altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Kabukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kabukçu'nun cenazesi, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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