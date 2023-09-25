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        Haberler Gündem Adana'da trafik tabelası direğine çarpan midibüsteki 5 kişi yaralandı

        Adana'da trafik tabelası direğine çarpan midibüsteki 5 kişi yaralandı

        Adana'da havalimanına yolcu taşıyan midibüsün trafik tabelası direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 05:18 Güncelleme: 25.09.2023 - 05:19
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        Adana'da midibüs kazası: 5 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, D.Ö. idaresindeki 34 FBG 169 plakalı midibüs, Adana Havalimanı'na yolcu götürdüğü sırada Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda trafik levhası bulunan direğe çarptı.

        Kazada midibüsteki 5 yolcu yaralandı.

        Araçta sıkışan bir kişi Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Yaralılar Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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