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Adana'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Giriş: 03.05.2023 - 00:36 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
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DHA

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hakan Dönmezer yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Dönmezer ile araçta bulunan Memduhe Dönmezer, kızları Alya (5) ve Ece Dönmezer (15) yaralandı.

ENGELLİ ÇOCUK İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle araçta sıkışan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Ece Dönmezer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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