Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Dönmezer ile araçta bulunan Memduhe Dönmezer, kızları Alya (5) ve Ece Dönmezer (15) yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle araçta sıkışan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Ece Dönmezer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.