Adana'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Samet B'nin kullandığı 01 TG 354 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 GC 5754 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü Samet B. ile araçta bulunan Furkan B, Cumali B, Mehmet B. ve Mustafa B. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.