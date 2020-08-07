Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

İbo Osman Caddesi'nde Gökhan Ç'nin kullandığı 33 NVR 50 plakalı otomobil ile Fırat K. yönetimindeki 01 AEA 645 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Gökhan Ç, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.Yaralanan Fırat K'nin ayakta tedavisi yapılırken, Gökhan Ç. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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