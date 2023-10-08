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        Haberler Gündem Adana'da trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu - Güncel haberler

        Adana'da trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu

        Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 01:04 Güncelleme: 08.10.2023 - 01:04
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        Trafik ışıklarında beklerken alev aldı
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        Ö.A. idaresindeki cip, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

        Durumu gören sürücü, itfaiye ve polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle cipte hasar meydana geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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