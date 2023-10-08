Adana'da trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu
Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu
Giriş: 08.10.2023 - 01:04 Güncelleme: 08.10.2023 - 01:04
Ö.A. idaresindeki cip, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu gören sürücü, itfaiye ve polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle cipte hasar meydana geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.