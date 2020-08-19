Alınan bilgiye göre, Müslüm Ş'nin kullandığı 63 L 0095 plakalı TIR, D-400 kara yolu Esentepe Mahallesi civarında, Ayşenur Altınışık yönetimindeki 01 UY 481 plakalı otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, otomobilde bulunan Münire Altınışık hayatını kaybetti, sürücü ve Sultan Altınışık ağır yaralandı.

Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Sultan Altınışık, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TIR'ın sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.