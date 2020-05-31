Adana'da ticaret odası üyesi 516 firma Nefes Kredisi kullandı

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Menevşe, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşmeyle beraber ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başlaması için arz talep dengesinin kurulması gerektiğini belirtti.

Salgın sürecinde üretici ve tüketici davranışlarının değişmeye başladığını akataran Menevşe, "Toplam tiacarette e-ticaretin payı yükselmiştir. Normalleşmeyle beraber e-ticaret alışkanlığının gelişerek devam edeceği ve kalıcı hale geleceği bir gerçektir. Bu nedenle işletmelerimiz üretim ve hizmet yelpazelerini dijital ortama taşımalı ve konuda strateji geliştirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Menevşe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bu dönemde, "işletmelerin yaşamasını" hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üyelerden odalara, odalardan TOBB'a, TOBB'dan bakanlara, Cumhurbaşkanına kadar ulaşan bir iletişim ağı kurulmuş ve bu suretle, hükümetimizin aldığı ve alacağı kararlarla firmalar üzerindeki yüklerin hafifletilmesi, işletme sermayesi desteği sağlanması, piyasa çarklarının dönmesi için nakit akışının tesisi, çek ödemelerine yönelik tedbirlerin alınması, çeşitli sektörlerdeki vergi, SGK ödemelerinin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması, çeşitli kredi paketlerinin açılması sağlandı. Nefes Kredisi için odamız imkanlarını da ortaya koyarak, finansmana erişimde direkt katkımız olmuştur. Nefes Kredisine ilimizden bugüne kadar 603 firma başvurmuş, bunlardan 516'sına toplamda 33 milyon 480 bin 500 TL kredi verilmiştir."