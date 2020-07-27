Adana'da terör uygulaması

AA

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi ve Saydam Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama gerçekleştirildi.Ekiplerin, eğitimli köpeklerle yaptıkları denetimlerde özel hareket polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.153 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılan uygulamada, 62 araç da kontrol edildi.Kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.