Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar M.B, Z.E. ve S.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.B. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, M.B'yi ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

. B. Topaloğlu