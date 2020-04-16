Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar E.B, A.A. ve E.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık E.B. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını savundu.

Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, E.B'yi ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.