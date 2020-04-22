Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 3 ay hapis cezası

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar F.Y, S.G. ve A.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık F.Y. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, F.Y'yi ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.