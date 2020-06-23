Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık Mustafa K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütüne katıldığını, YPG/PKK'dan gelen talimatları bölgede bulunan halka uyguladığını, köyler arasında koordinasyonu sağladığı ve örgütten ayrılmaların önüne geçebilmek adına faaliyet yürüttüğünü belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık Mustafa K, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet göstermediğini öne sürerek, ''Esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. YPG/PKK terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa K'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

. B. Topaloğlu