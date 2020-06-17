Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ö.Y. ve A.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Ö.Y. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Diğer sanık A.A. da suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Ö.Y'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

. B. Topaloğlu