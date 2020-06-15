Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar V.Y. ve S.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık V.Y. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Diğer sanık S.Y. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

. B. Topaloğlu