Adana'da terör örgütü El Kaide sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi

AA

Savcılıkça, terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilen S.F.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, S.F.Ş. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Teşhis yaptırıldıktan sonra iddianamede itiraflarına yer verilen tanık A.Ö, şu beyanlarda bulundu:

"S.F.Ş'yi tanıyorum, Adana'da beraber inşaat işlerinde çalışıyorduk. S.F.Ş, sürekli bana El Kaide terör örgütüne katılmam konusunda telkinde bulunuyordu. Hatta Suriye'ye gitmem halinde işlemiş olduğumuz günahların bağışlanacağını bile söylüyordu. Bana El Kaide terör örgütü hakkında bilgiler verdi. Ben de bu söylemler üzerine kaçak yollardan Suriye'ye geçerek, El Kaide terör örgütüne katıldım. Daha sonra örgütten kaçarak Türkiye'de yakalandım."

İddianamede, şüphelinin El Kaide terör örgütüne katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

S.F.Ş'nin, Suriye'ye geçerek terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı ve hakkında tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğu aktarılan iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendini gizlemek için kod isim kullandığı ve El Kaide terör örgütü içerisinde aktif yer aldığı kaydedildi.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.