Adana’da tekstil fabrikasında yangın

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi.

Gece vardiyasında çalışan tekstil işçileri, fabrikanın depo bölümünden dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede fabrikanın bir bölümünü saran yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler dışarı çıkartıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürdü. DHA'nın haberine göre; yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.