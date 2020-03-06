Adana'da tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti



Adana'nın Ceyhan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde, tek katlı bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kapıyı çalıp evde bulunan Gani Örs'ü uyandırarak durumu bildirdi.

Örs, 8 yaşındaki oğlu Kadir'i kucağına alarak dışarı çıktı. 4 yaşındaki kızı Sümbül'ü almak için tekrar eve girmek isteyen Örs, alevler nedeniyle kızına ulaşamadı.

Bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ekipler Sümbül'ün cansız bedenine ulaştı.