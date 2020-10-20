Adana'da tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 11'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yaparak 72 kişiden 5 milyon 735 bin lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, A.Y, M.C.Y, S.K, Y.K, M.K, A.O, C.G, Y.E, M.A.Ş. ve T.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polisin yaklaşık 3 ay önce bir ihbardan yola çıkarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen 3 ayrı grubu teknik ve fiziki takibe aldığı öğrenildi.
Zanlılar arasındaki İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur M.A.Ş'nin de ekonomik güçlük çeken mesai arkadaşları ile öğretmenleri, gruplardan birine yönlendirerek yüksek faizle borçlandırdığı ve bunun karşılığında komisyon aldığı öne sürüldü.
Mağdurlar arasındaki çiftçi A.T.C'nin ise ödemede güçlük çekmesi nedeniyle 30 dönümlük 2 narenciye bahçesine tefecilerin el koyduğu iddia edildi.
Polis, 16 Ekim'de tefecilere yönelik eş zamanlı operasyonda 12 kişiyi gözaltına almış, zanlıların 72 kişiden 5 milyon 735 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenmişti. Şüphelilerin adreslerinde 17 bin 200 dolar, 1 milyon 972 bin 100 lira tutarında senet ve çek, ruhsatsız tabanca ve 3 mermi, alacak bilgilerinin bulunduğu not defteri, tapu belgesi, araç satış sözleşmesi ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
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