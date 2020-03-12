Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı



- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki otelde kalan Ramazan K, konaklama ücretini ödemeyince çalışanlarca uyarıldı. Otel sahibi Bilal Y'nin arkadaşı Kamil A, Ramazan K'den ücreti ödemesini istedi.

Otelden uzaklaştırılan Ramazan K, otelden iş yerine giden Kamil A. ile tartışmaya başladı.

Bıçakla yaralanan Kamil A, 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yakalanan Ramazan K, nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Güvenlik kamerasında kaydedilen görüntülerde Kamil A'nın bıçaklanması yer alıyor.