Adana'da tartıştığı akrabasının yumruk darbesiyle ölümüne sebep olduğu iddiası

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Uğur Yarbaş (46) ile akrabası Kemal C. arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Kemal C'nin yumruk attığı Yarbaş'ın yere düşerek başını asfalt zemine çarptığı iddia edildi.

Yaralı Yarbaş, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Yarbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Kemal C. polis ekiplerince gözaltına alındı.