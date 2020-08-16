Adana'da tarihi eser satma hazırlığındaki 3'ü kamu görevlisi 8 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 nü mozaiği satmak amacıyla müşteri arayanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sarıçam ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli, 2 nü mozaikle yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler, Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.