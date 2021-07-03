Adana'da tadilat yaptığı evin balkonunun zemini çöken işçi yaralandı

Fevzipaşa Mahallesi'nde Hüseyin D. (45), ev sahibiyle anlaştıktan sonra 3 katlı müstakil binada tadilata başladı.

Hüseyin D, evin son katının balkonunda elektrikli el aletiyle çalıştığı sırada zeminin çökmesiyle üçüncü kattan düştü.

Yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Hüseyin D'nin iş güvenliği için beline halat bağladığı ancak düşme anında halatın işçiyi taşıyamadığı belirtildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı adreste incelemelerde bulundu.